Kim jest Kuba Strzyczkowski - nowy dyrektor Trójki Polskiego Radia?

Jedno pytanie do tych co teraz tak krzyczą i krytykują Strzyczkowskiego. Gdzie byliście wy i wasza Trójka przez ostatnie 5 lat ?

Czy to nie dziwne, że wszyscy zaczęli odchodzić dopiero kiedy zaczęto tworzyć konkurencyjne radio. Dodajmy, że nie za ich pieniądze, ale ze składek od słuchaczy. Jakoś odwagi przez lata brakowało, ale z TVP i Radia przez lata wyleciało sporo osób, ale tych którzy mocniej coś mówili, działali na polu polityki.

Za to dziennikarze powiedzmy bardziej muzyczni siedzieli cicho na ciepłych posadach 5 lat i nagle się obudzili ? Przecież PiS nie rządzi od wczoraj, ani nawet od ostatniej kadencji więc skąd nagle ten udawany wybuch oburzenia i niezależności ?

Dlaczego Mann, Gacek i inni nie odeszli 5 lat temu ? Cenzura ? Przecież to żart, dziennikarze Trójki wyjaśnili, że to nie pierwszy raz kiedy ręcznie przesuwa się artystów bo ktoś głosuje po kilka razy.

Tak sms od szefa to totalny idiotyzm, głupota i wpadka...wręcz podłożenie się i świetna reklama Kazika, nowego radia i woda na młyn dla opozycji, aż trudno uwierzyć w przypadek. Widać, że ktoś jest bardzo głupi lub wręcz przeciwnie ;)

Szkoda, że tak to się kończy, ale tutaj nie chodzi o obronę wartości bo to można było robić przecież przez 5 lat, a nie nagle kiedy szykuje się nowe miejsce pracy. Więc wcale nie uważam, że to walka z cenzurą, walka o wolność, wręcz przeciwnie po tylu latach to udawane. Życzę powodzenia, ale pod wodzą M. Jethon ? A tam tyle młodych, Kiedy Mann robi listę z Trzaskowskim ? To tak zaczynają pokazywanie...apolityczności ?