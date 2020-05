Poznań. CBA: Urząd bezprawnie przekazał kancelarii 5 mln zł na budowę "wirtualnej sali sądowej"

c.t.k godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Być może ktoś pamięta"biegłych" z czasów działalności niechlubnej, złodziejskiej, komisji majątkowej. Chłopaki grunty które kiedyś utracił Kościół wyceniali bardzo drogo, natomiast te które miały trafić do klech jako rekompensata, z kolei bardzo tanio. Umożliwiało to wielokrotne przebicie. Koronny przykład przewału to Elżbietanki i grunty w Białołęce.

"....dostarczył Komisji wycenę, z której wynikało, że 47 ha w Białołęce jest wartych 30,7 mln zł. Komisja Majątkowa przyznała siostrom ziemię błyskawicznie, zaledwie dwa tygodnie po sporządzeniu wyceny.

Wkrótce wybuchł skandal, bo według dzielnicy teren był wart nawet 240 mln zł. Władze Białołęki jeszcze w 2008 r. zawiadomiły prokuraturę o nieprawidłowościach."

To jest przekręt, a nie tam jakieś marne 5 milionów.