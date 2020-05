Studenci Uniwersytetu Śląskiego przesłuchiwani przez policję. Wcześniej poskarżyli się na homofobię wykładowcy

glupota_g.pl 3 godziny temu Oceniono 20 razy 18

Te, Kulsony, Wy się procedurami to już nie zasłaniajcie. Macie procedury na wszystko: bicie ludzi, pryskanie w nich gazem, wciąganie do suki razem z rowerem, a teraz jeszcze na szykanowanie studentów, bo się prawnicy pewnej sekty odezwali.



Jesteście już dokumentnie zdyskredytowani, więc widzę, że Wam to na niczym nie zależy. Może i słusznie, bo po emeryturce dostanie każdy funkcjonariusz granatowej policji, który służył kulawemu posłowi, resortowi Zero i całej tej bandzie oszustów, wyłudzaczy dotacji i mafii VAT-owksiej, a za to nie służył wiernie Narodowi – wbrew przysiędze składanej gdy przyjmowano go do służby.