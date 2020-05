Małgorzata Manowska rezygnuje z szefowania KSSiP. Jest kandydat na rzecznika SN. "Taki mam plan"

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda zdecydował o powołaniu sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent wybrał nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

W sobotę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało pięciu kandydatów na stanowisko I prezesa tego sądu. Najwięcej głosów - 50 - otrzymał sędzia Włodzimierz Wróbel. Na Małgorzatę Manowską oddano 25 głosów, na Tomasza Demendeckiego - 14, na Leszka Boska - 4, a na Joannę Misztal-Konecką - 2 głosy. Zgodnie z prawem wynik głosowania nie był wiążący dla prezydenta.

Manowska jeszcze formalnie kieruje Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, ale jak poinformowała instytucja, już ruszyła procedura odwołania:

Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym dr hab. Małgorzata Manowska zrzekła się funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o jak najszybsze wszczęcie procedury odwołania, o której mowa w art. 12 ust. 5a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Małgorzata Manowska I prezesem SN. Rzecznikiem Stępkowski? "Taki mam plan"

Dziennikarka Onetu zwróciła się do prof. Małgorzaty Manowskiej z pytaniami o jej plany wobec Sądu Najwyższego. Manowska zapowiedziała, że przedstawi je we wtorek, zaznaczając przy tym, że "nie ma jeszcze oficjalnych dokumentów".

Nowa szefowa Sądu Najwyższego ujawniła za to, że ma pewne plany co do Aleksandra Stępkowskiego, sędziego, który w SN pełnił czasowo funkcję I prezesa. Manowska chce, by Stępkowski został rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego, zastępując sędziego Michała Laskowskiego. - Chciałabym, aby tę funkcję pełnił sędzia Aleksander Stępkowski, taki mam plan - powiedziała Onetowi.

Laskowski zapowiedział - jeszcze przed końcem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf w roli Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - że zrezygnuje z funkcji rzecznika. Co ważne, w poniedziałek - o czym poinformował rzecznik Andrzeja Dudy - prezydent postanowił powołać, spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów Izby Karnej, właśnie sędziego Michała Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej.