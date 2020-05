Dariusz Piontkowski: Nie widzę potrzeby badania nauczycieli na obecność koronawirusa

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Dariusz Piontkowski w wywiadzie dla Polsat News został zapytany o możliwość testowania nauczycieli czy wychowawców na obecność koronawirusa. Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna apeluje do premiera o zapewnienie dla nauczycieli i pracowników oświaty dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na COVID-19. "Bez dostępu do testów nie będziemy mieli informacji o stanie zdrowia pracowników" - napisano w apelu ZNP.

Dariusz Piontkowski o testach dla nauczycieli:

Według Ministra Edukacji Narodowej przeprowadzanie badań wśród nauczycieli nie jest konieczne. - Nie widzę takiej potrzeby. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci nie mogą zdradzać objawów epidemicznych, jeśli biorą udział w zajęciach. Powinna być badana temperatura, co jest standardową czynnością pojawiającą się w innych miejscach - zapewniał szef MEN.

Dodatkowo Dariusz Piontkowski uważa, że skoro nie są badani urzędnicy i pracownicy placówek handlowych, gdzie styczność z różnymi osobami jest większa, to nie ma też konieczności badać nauczycieli, którzy mają być przypisani do konkretnych grup uczniów. Polityk dodał, że badania przeprowadzone przez samorządy wśród pracowników oświaty, np. w Łodzi są mało wiarygodne. - Moim zdaniem te dane są bardzo nierzetelne. Część samorządów nie chce otwierać placówek wychowawczych nie pytając rodziców o zdanie - dodał Piontkowski.

Od poniedziałku 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych organizowane są zajęcia dla najmłodszych uczniów. Dodatkowo szkoły mogą prowadzić konsultacje dla ósmoklasistów, których czekają egzaminy. Dariusz Piontkowski podkreślił, że umożliwienie zajęć dla młodszych dzieci było konieczne, by część rodziców mogła wrócić do pracy.

Dodatkowo od 18 maja uczniowie ostatnich semestrów szkół policealnych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych, a uczniowie III branżowych szkół I stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z zakresu nauki jazdy. Od 6 maja mogą też działać przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach.