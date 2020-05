W Kościołach zawisną plakaty "Zranieni w Kościele". Mają zachęcić wiernych do zgłaszania przypadków pedofilii

Zobacz wideo Kto powinien się zająć sprawą pedofilii w polskim kościele?

Jak napisano na stronie inicjatywy, druk i wysyłka plakatów sfinansowana została przez Fundację Świętego Józefa powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Do każdej parafii w Polsce wysłane zostały już plakaty, które informują o inicjatywie "Zranieni w Kościele". Prymas Polski zachęcił proboszczów, by wywiesili plakaty w widocznym dla wiernych miejscu, a także poinformowali o tej inicjatywie w ogłoszeniach duszpasterskich i na swoich stronach.

Plakaty Inicjatywy "Zranieni w Kościele" mają pojawić się we wszystkich parafiach w Polsce

"Zranieni w Kościele" to inicjatywa, której celem jest pomoc osobom skrzywdzonym przez duchownych-pedofilów. Osoby wykorzystane seksualnie we wspólnocie kościelnej mogą skorzystać z telefonu wsparcia dzwoniąc pod numer 800 280 900 w każdy wtorek od godziny 19 do 22. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa. Inicjatywa ma też umożliwiać osobom pokrzywdzony kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami czy duszpasterzami oraz pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do instytucji kościelnych i państwowych.

- Na wtorkowe dyżury zgłaszają się również rodziny osób pokrzywdzonych, a także ludzie, dla których ten kryzys w Kościele stał się powodem zgorszenia i smutku. Osoby skrzywdzone przez duchownych właśnie we wspólnocie Kościoła, w której zostały zranione, być może przed wielu laty, powinny obecnie znaleźć wysłuchanie, poradę i pomoc, które umożliwią im wychodzenie z przeżywanej traumy - dodał w piśmie do parafii abp. Wojciech Polak.

- Zapewne jest jeszcze wiele osób skrzywdzonych, które do dziś z trudem żyją z tą tajemnicą. Najstarsza dzwoniąca do nas osoba to 82-letnia kobieta, która opowiadała o swoich przeżyciach, gdy była nastolatką… Tacy skrzywdzeni ludzie znajdują się także w środowiskach czy miejscowościach, do których nie byliśmy w stanie dotrzeć poprzez dotychczasowe kanały informowania o działającym telefonie wsparcia - podkreślił rzecznik Inicjatywy "Zranieni w Kościele" Zbigniew Nosowski.