Kim jest Małgorzata Manowska? W resorcie Ziobry za "pierwszego PiS-u", później szkoliła sędziów i prokuratorów

polakadam 2 godziny temu Oceniono 35 razy 31

Szydło w kampanii; Macierewicz nie będzie Ministrem Obrony Narodowej, a był. Z kolei Kaczyński "do władzy nie przyszliśmy po pieniądze", a co się dzieje; posady dla rodzin porozdawane, zarządy i rady nadzorcze spółek opanowane, granty i dotacje dla swoich, Misiewicze na urzędach. "Wszyscy są równi wobec prawa" Doprawdy Kamiński - ułaskawiony mimo braku prawomocności wyroku, Kaczyński- podżeganie do łapownictwa, powoływanie się na wpływy w Srebrnej gdzie nie miał umocowania prawnego, M. Chrzanowski z KNF, Senator Kogurt Bierecki, Łamanie Konstytucji, Wybór Pawłowicz i Piotrowicza do TK i wiele innych. PAMIĘTAMY!

A teraz jeszcze Sąd Najwyższy.

Będzie za co rozliczać bolszewików z pisu.