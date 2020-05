Bohaterowie "Zabawy w chowanego": Nie ma innego wyjścia, nie można się z tym problemem ukrywać

- Chciałbym, by inni biskupi mieli odwagę mówić głośno o tych, którzy łamali prawo i wymieniać publicznie ich nazwiska. Chciałbym, by ofiary nie były atakowane w społeczeństwie, by mogły swobodnie mówić o tym, co je spotkało - mówi Jakub Pankowiak, który wraz z bratem Bartłomiejem opowiedział w "Zabawie w chowanego" o tym, jak byli wykorzystywani przez księdza.

2 Kadr z filmu 'Zabawa w chowanego'/YouTube Otwórz galerię Na Gazeta.pl

