Pomorskie. 5-letnie bliźniaczki katowane w domu. Ich matka i jej konkubent usłyszeli zarzuty

pieknyinaczej 3 godziny temu Oceniono 12 razy 12

BRAWO DLA LEKARZA !!!! Sam mam dzieci i czasami zdarzają się im urazy - wtedy Szpital bo trzeba prześwietlić rękę , nogę, pozszywać ranę - a że to dzieci żywe - biegające , grające , wspinające się itd itp to miały czasami siniaki na nogach , rękach - lekarz zazwyczaj oglądając dzieci robili dyskretny wywiad pytając się a to od czego , a tu czemu masz siniak , zadrapanie itd. itp. - nigdy nic nie komentował ani nic nie wtrącałem , a dzieci zawsze szczerze opowiadały że wczoraj grali w piłkę i się pokopali , że właził na drzewo i się podrapał , że skakał tu i tam się przewrócił i się uderzył - dzięki temu lekarz wiedział co się dzieje a ja wiedziałem że jak trafią do niego dzieci z przemocy to on im pomoże.