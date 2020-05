Helsińska Fundacja Praw Człowieka o radiowej Trójce: Bezprecedensowy akt cenzury

Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obecne wydarzenia w Trójce Polskim Radiu są konsekwencją działań legislacyjnych, które zostały przyjęte w Sejmie w 2015 i 2016 roku. Organizacja podkreśla, że ustawy te były sprzeczne ze standardami międzynarodowymi.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o pracy w Polskim Radiu: odsuwanie od programów, bezprawne zwolnienia, dyskryminacja i cenzura

"Fundacja wielokrotnie w swoich oświadczeniach podkreślała, że podporządkowanie mediów publicznych osobom blisko związanym z rządzącą większością i wybranym w drodze dyskrecjonalnych decyzji prowadzi do upolitycznienia mediów publicznych i obniżenia standardów pracy dziennikarzy" - czytamy w komunikacie. Poza HFPC podobne obawy przedstawili już Europejska Unia Nadawców, Sekretarz Generalny Rady Europy, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy czy Sprawozdawca ds. mediów w OBWE.

"Zdaniem HFPC działania ustawodawcy wpłynęły na znaczące obniżenie standardów jakości programów mediów publicznych. Zagrażają konstytucyjnej swobodzie wypowiedzi stanowiącej jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa" - napisano dalej. Fundacja podaje też przykłady problemów, jakie obserwowane są w przypadku osób pracujących w Polskim Radiu. Jest to m.in.

regularne odsuwanie od programów prowadzonych na antenie,

bezprawne zwalnianie bez podania przyczyny czy uzasadnienia,

zwolnienia przeprowadzane są wbrew opinii związków zawodowych,

dziennikarze, którzy nie zgodzili się na podległość polityczną, są karani poprzez odsuwanie od anteny i zmniejszenie uposażenia,

dziennikarze, którzy pozostają na stanowiskach są dyskryminowani i mobbingowani po wyrażeniu sprzeciwu wobec polityki programowej czy sposobu zarządzania stacją.

"Należy przy tym zaznaczyć, że to dzięki pracy niezależnych i odważnych dziennikarzy Polskie Radio, w przeciwieństwie do Telewizji Publicznej, zachowało jeszcze margines niezależności od nacisków politycznych. Usunięcie utworu Kazika z listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia stanowi akt cenzury, której zabrania art. 54 Konstytucji oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - dodaje HFPC, odnosząc się do ostatniej sytuacji w Trójce. Członkowie Fundacji przypominają, że na władzach mediów publicznych spoczywa obowiązek zagwarantowania dziennikarzom możliwości wykonywania pracy bez nacisków, a rolą publicznych mediów jest prezentowanie różnych opinii i poglądów.