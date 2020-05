"Tulipan" z Dolnego Śląska przez lata żył równocześnie z czterema kobietami. Oszukał je na 10 mln zł

anna_pot 22 minuty temu Oceniono 7 razy 7

Nawet przy perfekcyjnej organizacji ten mąż jest na co czwartej kolacji, co czwartym śniadaniu, co czwartej wigilii, co czwartej Wielkanocy, co czwartym sylwestrze.

Spędza co czwartą noc w łóżku ze swoją "jedyną" żoną. I co podczas takiej nieobecności i spędzaniu co czwartej okazji z jedyną pozostałe trzy dzwonią bo przecież to ważny dzień itd i ta jedyna nadal tego nie widzi.

Te kobiety chyba upośledzone są jeśli tego nie spostrzegły po miesiącu związku.