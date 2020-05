johnny.tomala pół godziny temu Oceniono 17 razy 15

Mnie cały czas zdumiewa, że są jeszcze ludzie chodzący do kościoła.

Jeśli ktoś wierzy w to, że istnieje jakaś wyższa siła, Bóg, niech zastanowi się na spokojnie, po co mu zakłamany kler. Niech też zastanowi się nad tym, co kler mu opowiada. Bo jeśli odłożymy na bok bezkrytyczne łykanie opowieści księży, bez głębszej refleksji i zaczniemy o tym wszystkim krytycznie myśleć, wychodzą absurdy jakich mało. Podać przykłady? Proszę...

Bóg próbował zamordować niemal całą ludzkość (potop), podżegał do wojen i czystek etnicznych (zdobycie Ziemi Obiecanej), stosował broń masowej zagłady (Sodoma i Gomora - gdzie ponoć WSZYSCY byli grzeszni, razem z niemowlakami), zachęcał też do kazirodztwa (potomstwo Adama i Ewy, które miało się, hm... mnożyć)... Itd itp.

A po skutecznym zdeprawowaniu wszystkich, Bóg wysłał samego siebie, żeby złożyć sobie siebie w ofierze i w ten sposób przebłagać samego siebie, za grzechy ludzkości, w których rzeczony Bóg sam sprawował przywódczą rolę. A na pamiątkę tego, Bóg kazał... się jeść i pić swoją krew. Co zakrawa na jakieś obrzędy satanistyczne.



Sorry. To wszystko nie ma sensu. A Biblia to zbiór opowieści dawniejszych, odzwierciedlających ludzką umysłowość sprzed setek i tysięcy lat, które pobieżnie próbowano zaadaptować do nowej koncepcji religijno-politycznej i które niekoniecznie muszą zachować jakąkolwiek spójność logiczną.