Niemcy zawiesili partnerstwo z Nowym Sączem. Powodem uchwały anty-LGBT. "Nie do przyjęcia"

Dimitrios Axourgos, burmistrz niemieckiego miasta Schwerte, podjął decyzję o zawieszeniu umowy partnerskiej z Nowym Sączem - opisuje OKO. Press. Wystosował też do prezydenta polskiego miasta list, w którym w ostrych słowach ocenia przyjęcie przez Nowy Sącz przygotowanej przez konserwatywną, katolicką fundację Ordo Iuris Samorządowej Karty Praw Rodziny, która jest jedną z tzw. uchwał anty-LGBT. Przemycono w niej m.in. dyskryminujący zapis, by samorządy nie dotowały organizacji, które "podważają tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny" i nie oferowały ulg dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Znalazł się w niej także m.in. zapis ograniczający działania organom walczącym z przemocą, jeśli ta ma miejsce w rodzinie. Apeluje się m.in. o to, by samorządowe programy dotyczące przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii "uwzględniały zasadę poszanowania integralności rodziny".

Niemcy zerwały współpracę z Nowym Sączem. "W sprzeczności z europejską ideą różnorodności"

Umowa partnerska łącząca oba miasta trwała trzydzieści lat.

Decyzja waszej rady stoi w sprzeczności z naszą europejską ideą różnorodności. To nie do przyjęcia dla mnie i miasta Schwerte

- wskazał w liście do przedstawicieli Nowego Sącza burmistrz Schwerte. Dokument informujący o zerwaniu współpracy z polskim miastem opublikowano 17 maja, honorując tym samym Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homo-, Bi-, Transfobii. Nad ratuszem w Schwerte zawisła też tęczowa flaga.

Burmistrz niemieckiego miasta wskazał też, że rządzące w Polsce Prawo i Sprawiedliwość "traktuje osoby homoseksualne jak wroga" - przytacza OKO.Press.

To nie pierwsze zagraniczne miasto, które zerwało lub znacznie ograniczyło współpracę ze swoim polskim odpowiednikiem. Partnerstwo z Tuchowem z powodu podpisania uchwał anty-LGBT zerwała m.in. francuska gmina Saint-Jean-de-Braye. Władze niemieckiego miasta Stendal wskazywały z kolei: "Każdy człowiek, bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy seksualność, ma prawo do swobodnego rozwijania własnej osobowości. Ograniczanie tego prawa jest niezgodne z fundamentalnymi wartościami miasta Stendal, które są wolnościowe i demokratyczne”.

Dotychczas Samorządową Kartę Praw Rodziny przyjęło ponad 90 samorządów w Polsce.