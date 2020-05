Jest reakcja Episkopatu. Biskup Edward Janiak jednak nie udzieli święceń kapłańskich w Kaliszu

tamreg godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Won, wynocha wypad. Kosciol Katolicki nie ma nic z wiara w Boga wspolnego.

To organizacja biznesowa, lobbystyczna . Czy naprawde tak ciezko to dostrzec. Nie mam nic przeciwko wiarze w Boga, istnienie si£y wyzszej, czegos tam. Tak sie £atwiej zyje i pewnie £atwiej umiera ale trzeba byc naprawde slepym kretynem by po tym wszystkim, nawet bez tych wszystkich wpadek, nie zorientowac sie co to jest.

Jak mozna dalej dzieci na religie wysy£ac po tym wszystkim.

Drodzy rodzice. Zlitujcie sie nad swoimi dziecmi, powinniscie je chronic. Jak mozna w£asne dzieci na pozarcie wysy£ac? Jak mozna tak ryzykowac?

Najwiecej pedofili jest wsrod ksiezy. Nie wsrod murazy, piekarzy czy lekarzy ale wsrod ksiezy.

I ten tekst Janiaka, ze na 800 pedofili w wiezieniach tylko 3 to ksieza. Bo ty kolegami ich ukrywasz kanalio. Jak mozesz. Sam schowa£es 10ciu i sie dziwisz,ze ich w wiezieniach nie ma.

Janiak powinien za to siedziec a nie sie madrzyc na temat pedofilskich statystyk choc domniemam, ze duzo o nich wie ( pedofilach) . Z pierwszej reki