Ruda Śląska. 28-latek znęcał się nad bezdomnym. "Nikt ze świadków nie powiadomił policji" [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w centrum Rudy Śląskiej na początku maja. W godzinach popołudniowych 28-latek zaczepił 56-letniego bezdomnego.

"Nikt nie pomógł bezdomnemu, nie zdecydował się nawet na krótki anonimowy telefon"

Zachowanie mężczyzny, na którym widać, jak zmusza bezdomnego do określonego zachowania, zostało zarejestrowane przez kolegów oprawcy. Następnego dnia napastnik wrócił na przystanek, gdzie pobił 56-latka, co również zostało udokumentowane na nagraniach.

Zobacz wideo Ruda Śląska. 28-latek znęcał się nad bezdomnym

Policjanci namierzyli 28-latka, który jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Na telefonie sprawcy policjanci znaleźli dwa filmy dokumentujące napaść na bezdomnego. 23-latek przyznał się do popełnionych przestępstw.

Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty. Za uszkodzenie ciała i zmuszanie do określonego zachowania poszkodowanego grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty policyjnym nadzorem.

Policjanci w komunikacie zwrócili też uwagę na to, że chociaż do zdarzenia doszło w dzień w centrum miasta, to żaden ze świadków nie zadzwonił na policję. "W czasie gdy sprawca okładał 56-letniego bezdomnego, ulicą przejeżdżały samochody, a chodnikiem po drugiej stronie ulicy przechodzili piesi. Nikt jednak nie pomógł bezdomnemu, nikt nie zdecydował się nawet na krótki anonimowy telefon informujący policjantów o zajściu" - napisano w komunikacie KMP w Rudzie Śląskiej.