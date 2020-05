Ruda Śląska. 28-latek znęcał się nad bezdomnym. "Nikt ze świadków nie powiadomił policji" [WIDEO]

raz1dwa2trzy3 pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

Nikt nie pomógł, bo Polacy to tchórze.

Przykro, bo kiedyś byli bohaterami.

Jednak część z nich (większość) zmarłą, a pozostali biją brawo pisowi.

Reszta za 500 zł i pseudo spokój - udaje, że wszystko jest w porządku.

W porządku jest, gdy policja bije ludzi, jak w latach 80-tych XX w., jak władza kradnie, niczym ruska armia, jak bonzowie z pis rozwalają się samochodami i śmieją się w twarz społeczeństwu mówiąc, że może społeczeństwo cmoknąć władzę w pompkę.



Kiedyś, to było...

nie to, co teraz...