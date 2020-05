Jest rekomendacja Ministerstwa Zdrowia ws. organizacji wesel. Będą limity uczestników

nutka7.17 15 minut temu 0

"...w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników - mówił Janusz Cieszyński. Polityk zapewniał, że już teraz trwają prace nad wytycznymi sanitarnymi, które ma nadzorować Główny Inspektorat Sanitarny."

Po takim odmrażaniu, to gospodarka się już nie podniesie. 50 osób po alkoholu i reżim sanitarny:)

Chuchania na siebie wzajemnie będzie co niemiara, rozpylanie aerozolu COVID-19 w sali weselnej, nie do opanowania. Chyba, że służby sanitarne zezwolą na alkohol wyłącznie do odkażania, ale co to za wesele bezalkoholowe w katolickiej Wolsce?