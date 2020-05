Magdalena Ogórek komentuje informacje o 600 tys. zł zarobku w TVP. "Takie stawki wrócą za Trzaskowskiego"

antoszek22 2 godziny temu Oceniono 43 razy 41

To nieprawda że zarabia 600 tys

bo 599 tys



wczoraj jakiś głupek z rządu Pinokia , z wykrzywioną bulem twarzą, tłumaczył , że Szumowski zarabiał lepiej za PO bo dostawał aż 90 % dotacji o jakie się zwrócił , a za PIS tylko 30% z tego co zamawiał.

Tyle, że zapomniał powiedzieć iż to 90 % to było 40 mln a te 30% to 140 mln, co oznacza tłumacząc jak krowie na rowie, ze za PIS zrobił się szaleńczo bezczelny, bo chciał dostawać prawie 0,5 mld czyli 10 razy więcej .