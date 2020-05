Szczawnica. Wyszli w góry i przypadkowo przekroczyli granicę. Muszą odbyć 14-dniową kwarantannę

rober666666 2 godziny temu Oceniono 21 razy 17

Idiotyzm goni absurd. Od trzech miesięcy. Facet z Babką i dziećmi w górach ( lasy, łąki ) przeszedł ( lub nie ) umowną granicę i musi wraz z rodzina odbyć kwarantanne. Natomiast osoby, które przekraczają granicę w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych, które za granica całymi dniami kontaktują się z innymi ludźmi już nie musza... Wcale bym sie nie zdziwił gdyby ta rodzina nawet nie przekroczyła żadnej granicy - mogli im to wmówić na podstawie logowania telefonów, a dobrze wiemy, że będąc w małych, górskich przygranicznych miejscowościach po polskiej stronie telefony co i rusz przełączają się na czeska lub słowacką sieć... No ale jakże udana akcja pograniczników i komandosów dzięki której ta rodzina nie przyniesie nam do kraju jeszcze większej zarazy.... ( chociaż większej zarazy od tej, która z Polski zrobiła sobie prywatny folwark z dojnymi krowami już chyba nie mozna sobie wyobrazić )