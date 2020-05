Poseł PO chce ułatwić drogę do pomnika Chrystusa w Świebodzinie. Apeluje o znaki na A2

Waldemar Sługocki złożył interpelację do ministra infrastruktury w sprawie ustawienia specjalnych znaków na odcinku autostrady A2, które ułatwiłyby dojazd do Świebodzina, gdzie znajduje się pomnik Chrystusa. Poseł PO podkreśla, że o zajęcie się sprawą poprosili go mieszkańcy regionu.

