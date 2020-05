Małopolska. Tragedia w Babicach. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, jej matka trafiła do szpitala

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 21 maja około południa. Jak podaje "Gazeta Krakowska", policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki, która zmarła w swoim domu w Babicach w województwie małopolskim.

Nie żyje 5-letnia dziewczynka. Do szpitala trafiła też matka dziecka

41-letnia matka dziecka trafiła do szpitala z obrażeniami ciała. Życiu kobiety nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. - Obecnie jest na obserwacji psychiatrycznej. Jej stan zdrowia nie pozwala na jej przesłuchanie - powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń.

Ze względu na dobro sprawy policja nie zdradza szczegółów tragedii. Według informacji dziennikarza RMF FM Marka Wiosło, matka miała najpierw udusić swoją 5-letnią córkę, a następnie próbowała popełnić samobójstwo. To samo ustalili też reporterzy Radia Kraków.

W domu, w którym doszło do tragedii, mieszkały dwie rodziny. Śledczy przesłuchują osoby, które mogą znać szczegóły zdarzenia. O śmierci 5-latki policję powiadomiła babcia dziewczynki, która przyszła do córki i wnuczki w odwiedziny. Śledztwo w sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie.

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.