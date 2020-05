Po premierze "Nic się nie stało" celebryci dostają "dziesiątki gróźb śmierci". Dzwonimy do prokuratury

dante_waw 3 godziny temu Oceniono 41 razy 39

" Latkowski w wypowiedzi po programie wymieniał niektóre nazwiska i zasugerował m.in., że skoro tam przychodzili, to wiedzą, co się działo, a mimo to nie chcą o tym głośno mówić."



Chcialbym zaznaczyc ze wielu ludzi przychodzi do kosciola wiedza co sie tam dzieje i nie chca o tym mowic... czyli co... tez sa pedofilami :)))