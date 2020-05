Po premierze "Nic się nie stało" celebryci dostają "dziesiątki gróźb śmierci". Dzwonimy do prokuratury

W środę na antenie TVP1 wyemitowany został dokument Sylwestra Latkowskiego pt. "Nic się nie stało". Film opowiada o sprawie "Krystka", "Turka" i sopockich klubów, w których miało dochodzić do gwałtów na nastolatkach. 14-letnia Anaid po tym, jak miała zostać zgwałcona, w 2015 roku popełniła samobójstwo. O tej tragedii wielokrotnie pisała m.in. trójmiejska "Gazeta Wyborcza". Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował po filmie, że w prokuraturze powołany zostanie specjalny zespół do zbadania sprawy.

Celebryci otrzymują wiadomości z groźbami

W filmie pojawiły się zdjęcia celebrytów, którzy mieli bywać w sopockich klubach. Latkowski w wypowiedzi po programie wymieniał niektóre nazwiska i zasugerował m.in., że skoro tam przychodzili, to wiedzą, co się działo, a mimo to nie chcą o tym głośno mówić. Spowodowało to, że wylała się na nich fala hejtu. W swoim oświadczeniu Kuba Wojewódzki napisał, że wraz z bliskimi został narażony na "publiczny lincz". Zapowiedział również podanie sprawy do sądu.

Borys Szyc natomiast udostępnił we wtorek korespondencję z Sylwestrem Latkowskim, a także kilka wiadomości, które otrzymał po premierze filmu. Wśród nich znajdują się również groźby. "Je***y pedofil", "Śmierć pedofilom", "Je***ny pedofilu zdechnij. Rozj***e ci łeb siekierą pedofilski skur***ynu" - brzmią wiadomości, które pokazał aktor.

W sprawie gróźb, które otrzymują Szyc i Wojewódzki, jak i ścigania ich autorów próbujemy skontaktować się z prokuraturą. Zaktualizujemy tekst, kiedy otrzymamy odpowiedź.

Sam Latkowski w piątkowej rozmowie z Radiem ZET stwierdził, że Szyc i Wojewódzki "tak naprawdę zamiast powiedzieć słowo przepraszam, pokazują pychę" i dodał, że "większość swojego życia zamieniają w aktorstwo i pajacowanie".

