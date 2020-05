Jest wniosek o odwołanie szefów Polskiego Radia i Programu Trzeciego. "Grabarze radia"

marc.pl pół godziny temu Oceniono 14 razy 10

Przez przypadek w radiu samochodowym znalazłem stację PR24 nawet nie wiedziałem co to za stacja ale treść nadawanej propagandy od razu wyjaśniła że jest to medium państwowe. Agresywny oraz bezczelny atak na Trzaskowskiego i same superlatywy o PiS i rezydencie w pałacu prezydenckim.