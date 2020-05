Bohater filmu "Zabawy w chowanego" o spotkaniu z siostrą Elżbietą. "Zapytała: Czy ty też, dziecko?"

Andrzej Hurny był molestowany przez ks. Arkadiusza H., gdy miał 11 lat. Na potrzeby filmu "Zabawa w chowanego" kamerami zarejestrowano jego wizytę w parafii w Sycowie, gdzie pełnił posługę ks. Arkadiusz. Bohater filmu na miejscu spotkał siostrę Elżbietę, opiekunkę ministrantów. Hurny wyznał kobiecie, że był molestowany przez H. - No i co chcesz? Potwierdzenia? Ja nie mogę za wszystko odpowiadać, ja nie mam, wiesz, takiego pozwolenia nawet. Nie byłam świadkiem na sto procent - odpowiedziała na to zakonnica.

Andrzej Hurny o siostrze Elżbiecie: Uprzedziła jednego z ministrantów

Teraz w rozmowie z wp.pl mężczyzna przyznał, że nie wszystko, co powiedziała siostra Elżbieta, pokazano w filmie. Na pytanie, czy ma do niej żal, odpowiedział: - Największy. I do niej, i do całego otoczenia kościelnego. Ten żal wzmocnił się po filmie. Nagrywaliśmy pierwszego października i wtedy było mi jej szkoda. Potem z komentarzy dowiedziałem się, że uprzedziła jednego z ministrantów. Powiedziała mu, że ma się trzymać od H. z daleka. No szkoda, że mi tego nie powiedziała.

- Poszedłem do siostry Elżbiety po 20 latach. Jej słowa, że nie może nic powiedzieć, są jednoznaczne. Nie ma tego w filmie, ale z jej ust padło wcześniej pytanie: "Czy ty też, dziecko?". Chce mi się płakać, ale muszę o tym mówić - powiedział bohater filmu Sekielskich. - Mam żal do siostry, mam żal do ludzi dookoła. Bo okazuje się, że wiedzieli. W środowisku kościelnym traktowano to na zasadzie: "Ten lubi rude, a ten dzieci". Jeżeli ktoś ma wiedzę, że dzieją się takie rzeczy i nic z tym nie robi, to gdzie ma sumienie? - dodał.