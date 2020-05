"Sprzedałem, zabiłem". Ojciec zaginionej Moniki z Legnicy ukrywa prawdę od 26 lat. Śledztwo wznowiono

We wtorek legnicka policja wznowiła śledztwo w sprawie zaginięcia Moniki - mieszkanki Legnicy, która po raz ostatni widziana była 26 lat temu. Miała wówczas półtora roku, a po raz ostatni widziano ją pod lokalną apteką. Była tam wraz z ojcem - Robertem B., który tego samego dnia zniknął bez śladu i odnalazł się dopiero po trzech latach - już bez córki. Matka Moniki nigdy nie dowiedziała się, co stało się z jej dzieckiem. Teraz sprawa wróciła w efekcie nagłego zwrotu wydarzeń - mieszkająca na stałe w USA 27-letnia kobieta zgłosiła się do śledczych, twierdząc, że może być zaginioną przed laty dziewczynką. Niedawno dowiedziała się, że pochodzi z zagranicznej adopcji - zaczęła przeglądać portale z zaginionymi, szukając wszelkich śladów, które mogłyby pomóc jej w odnalezieniu biologicznych rodziców. Na jednym ze zdjęć rozpoznała siebie sprzed lat.

Zaginięcie Moniki z Legnicy. Ojciec ukrywa prawdę od 26 lat. "Powiedziałem, że ją zabiłem, żeby pochodzić po świeżym powietrzu"

Jakie mogły być losy zaginionej dziewczynki? Ojciec Moniki, którego śledczy od początku podejrzewali o związek z jej zaginięciem, kilkukrotnie zmieniał swoje zeznania, podając coraz bardziej kuriozalne wytłumaczenia - relacjonują dziennikarze "Interwencji" Polsat News. Początkowo mężczyzna ukrywał się. W 1996 roku, dwa lata po zaginięciu Moniki, Robert B. był wpisany na na listę dziesięciu najniebezpieczniejszych poszukiwanych polskich przestępców - wystawiono za nim list gończy, szukał go Interpol. Do zatrzymania doszło w 1997 roku w Wiedniu.

Po zatrzymaniu mężczyzna mówił: "słyszałem, że jestem poszukiwany, ale żyłem normalnie". Na początku przekonywał śledczych, że sprzedał córkę parze mieszkającej w Wiedniu, a następnie parokrotnie ją odwiedzał. Zmieniał kwoty, za które miał sprzedać Monikę. - Na początku mówił, że sprzedał dziecko za 20 mln złotych. Potem to było 5 mln. Następnie stwierdził, że jednak dziecka nie sprzedał, ale oddał i "jeszcze dopłacił" - relacjonowała reporterka "Interwencji", Irmina Brachacz.

Kolejne wersje zeznań mężczyzny znacząco się różniły. Mówił m.in., że dziewczynka zginęła w wypadku w Czechach, następnie - że ją zabił, a ciało zakopał w lesie (las został przeszukany - nic nie znaleziono). Następnie twierdził, że kolejne wersje zdarzeń sugerowali mu śledczy.

- Powiedziałem, że ją zabiłem, żeby pojechać na miejsce rzekomej zbrodni, pochodzić trochę po świeżym powietrzu. Zawsze to było jakieś zabicie czasu. To prawie cały dzień trwało. Zanim mnie przywieźli, odwieźli do Wrocławia. I tak czas leciał po prostu - mówił Robert B., cytowany w programie "Interwencja".

Mężczyzna próbował też oskarżyć o śmierć Moniki jej babcię - przekonywał śledczych, że być może kobieta "złożyła wnuczkę w ofierze". Ostatecznie poprzestał na stwierdzeniu, że nie wie, co stało się z Moniką.

Prokuratura oskarżyła B. o porwanie i sprzedaż własnej córki - akt oskarżenia wpłynął do sądu w 1998 roku, ale przez wiele lat w sprawie niewiele się działo. Ostatecznie mężczyznę skazano na 15 lat więzienia. Dopiero po utrzymaniu wyroku przez sąd apelacyjny trafił za kratki - było to w 2013 roku.

Na razie nie wiadomo, czy 27-letnia kobieta jest zaginioną przed laty Moniką. Zlecono badania genetyczne, które mają to wyjaśnić. Policja czeka na powrót matki Moniki, która przebywa obecnie poza Polską. To od niej zostanie pobrany materiał do testu DNA, który potwierdzi lub wykluczy pokrewieństwo kobiet. Prokuratura nie chce na razie komentować sprawy.