iremus 2 godziny temu Oceniono 9 razy 9

Skazywać piromana na 10 lat więzienia to taka sama schizofrenia. Po prostu świr jest niepoczytalny i powinien albo być wyleczony albo umieszczony na stałe w wariatkowie. To taki sam świr jak ten piroman z warszawy podpalający samochody.

I co dało skazywanie go na kary więzienia (dotychczas 7 lat) skoro po każdym wyjściu na wolność kontynuował swoją piromańską działalność ?