Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 11 województwach

Z mapy zagrożeń opublikowanej na portalu pogodynka.pl wynika, że przymrozki mogą wystąpić w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim, a także w niektórych powiatach na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Synoptycy prognozują, że lokalnie temperatura spadnie do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia będą obowiązywać od godziny 23:30 w czwartek do 7 rano w piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW prognozuje burze i dalsze przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że to nie koniec majowych przymrozków. Temperatura przy gruncie będzie spadać poniżej zera także w piątek i w sobotę. Na noc z 22 na 23 maja prognozuje się przymrozki dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a na noc z 23 na 24 - dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na sobotę prognozuje się także burze w województwie lubuskim. W niedzielę wyładowania atmosferyczne wystąpią w województwach łódzkim i wielkopolskim.