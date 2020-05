Korki na granicy Polski z Niemcami. Na wjazd trzeba czekać nawet dziewięć godzin

race444 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

W 80-tych latach na granicy PRL - DDR stalo sie 5-14 godzin i to byla normalka. Jak stales 5 godzin to skakales z radosci. Co to byly za czasy z Katowic do Monachium 48 godzin. ( 14 godzin na granicy PRL-NRD + 5-6 godzin pomiedzy NRD i RFN + jazda + odpoczynek czyli drzemka w aucie )