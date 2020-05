Korki na granicy Polski z Niemcami. Na wjazd trzeba czekać nawet dziewięć godzin

Zobacz wideo MSZ o koronawirusie: Wszystkie granice, wszystkie punkty wejścia na terytorium Polski są monitorowane (TVN24/x-news)

Jak informuje RMF FM wielokilometrowe korki utworzyły się w okolicach przejść granicznych w Świecku, Słubicach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach i Kołbaskowie. Przed godziną 7 rano korek samochodów do przejścia w Jędrzychowicach miał około 30 kilometrów.

Korki na granicy z Niemcami. "Stoją ludzie od 8,5 godziny"

Podobna sytuacja ma miejsce w Zgorzelcu, gdzie na odprawę kierowcy czekają około siedmiu godzin. Sytuacja pogorszyła się około godziny 8:00, kiedy zwiększyła się liczba aut czekających na kontrolę na przejściu. W ciągu godziny korek do Jędrzychowic zwiększył się aż o pięć kilometrów, a przed godziną 11 miał już ponad 40 kilometrów. W Świecku w województwie lubuskim kolejka samochodów również miała około 40 kilometrów. Granicę z Polską próbowali przekroczyć zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i ciężarówek.

Straż Graniczna na przejściu sprawdza jedynie tożsamość osób przekraczających granicę oraz dokumenty świadczące np. o tym, że pracują w Niemczech. Sama kontrola trwa średnio kilka minut. Z powodu dużego natężenia ruchu do odprawy kierowcy czekają jednak po kilka godzin. - Stoją ludzie od 8,5 godziny, nawet od 9. Przed nami jest gigantyczny korek, myślę, że do granicy zostało mi ok. 2,5 kilometra. Jest ciężko. Za nami też jest bardzo dużo ludzi, ogromne te korki, na kilkanaście kilometrów - mówi jeden z rozmówców RMF FM, który utknął przed przejściem w Zgorzelcu.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą zostaje przedłużona do 12 czerwca. Na granicy z Niemcami obowiązują przejścia drogowe w miejscowościach: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice i Kostrzyn nad Odrą.

