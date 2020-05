Pogoda na tydzień [25-31 maja]. Będzie sporo deszczu, możliwe też burze

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na poniedziałek i wtorek. IMGW prognozuje opady deszczu

Początek kolejnego tygodnia zacznie się deszczowo. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w poniedziałek 25 maja deszcz będzie padał w całym kraju z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, z kolei w okolicach Lublina wystąpią burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 13 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 19 w Zielonej Górze. Wiał będzie umiarkowany wiatr o prędkości 5-7 m/s.

We wtorek również możemy spodziewać się opadów. Deszcz będzie padał w przeważającej części kraju z wyjątkiem Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie odnotujemy maksymalnie 14 stopni Celsjusza, a najcieplej w Zielonej Górze, gdzie termometry wskażą nawet 22 stopnie. Wiatr nieco osłabnie - będzie wiał z prędkością 4-6 m/s.

Pogoda na środę, czwartek i piątek. Będzie sporo słońca, z wyjątkiem czwartku

Środa będzie zdecydowanie bardziej słoneczna niż poprzedzające ją poniedziałek i wtorek. Na południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na północy - wysokie, jednak z chmur tych nie będzie padał deszcz. Temperatura wzrośnie i będzie wahać się od 17 stopni w Gdańsku do 22 stopni w Łodzi i Wrocławiu.

W czwartek znów się zachmurzy i będzie padał deszcz. Opady wystąpią w całym kraju, a najwięcej przejaśnień zobaczymy na zachodzie. Termometry wskażą od 16 stopni w Olsztynie do nawet 25 stopni w Łodzi.

Piątek będzie kolejnym słonecznym dniem. Niebo wyraźnie się rozchmurzy, w całym kraju zobaczymy liczne przejaśnienia. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 17 stopni Celsjusza. W najcieplejszym tego dnia Wrocławiu temperatura wzrośnie do 22 stopni.

Pogoda na weekend. W sobotę deszcz, w niedzielę więcej słońca

W dwa ostatnie dni tygodnia pogoda będzie kapryśna. W sobotę możemy spodziewać się zarówno słońca, jak i deszczu. Najwięcej opadów odnotujemy w południowej, wschodniej i centralnej Polsce, na zachodzie będzie zdecydowanie więcej przejaśnień. Termometry wskażą od 17 stopni w Lublinie do 25 stopni w Łodzi. W niedzielę nieco się przejaśni, a opady deszczu wystąpią głównie w okolicach Bydgoszczy i Kielc. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie będzie niskie do umiarkowanego. Temperatura będzie wahać się od 19 stopni w Gdańsku do 23 stopni we Wrocławiu.