Kolejne daty odmrażania gospodarki. Co z ostatnio dużą liczbą zakażeń? Rzecznik: Miały charakter jednorazowy

Piotr Müller w Polsat News powiedział, że w przyszłym tygodniu mają zostać ogłoszone kolejne decyzje dotyczące wprowadzenia następnego etapu odmrażania gospodarki. W jakim terminie mogą zostać otwarte kolejne firmy?

Kolejny etap odmrażania gospodarki możliwy w pierwszej połowie czerwca

W 4. etapie odmrażania gospodarki mają znaleźć się wytyczne dotyczące uruchomienia m.in. klubów fitness, teatrów i kin. - Oczywiście w określonych reżimach sanitarnych. Mam nadzieję, że będzie to możliwe w pierwszej połowie czerwca - dodał Piotr Müller. Wszystko zależeć będzie od danych dotyczących liczby zakażeń.

Rzecznik rządu odniósł się także do wczorajszego dnia, gdzie liczba zakażeń była wyjątkowo wysoka. - Jeżeli te dane miały charakter jednorazowy, a tak na to patrzymy, że to po prostu wynik kilku ognisk zakażeń w kraju, to faktycznie mamy nadzieję na to, by etapy gospodarki wchodziły w życie w takim tempie, jak na początku, czyli co dwa tygodnie - zapewniał polityk.

Piotr Müller wypowiedział się także na temat terminu wyborów. Rzecznik rządu uważa, że najlepszym terminem będzie 28 czerwca. - Jeżeli Senat nie spowoduje jakiejś obstrukcji działań, to ten pierwszy termin jest realny. Wiele zależy od samego Senatu, mam nadzieję, że prace będą toczyły się w takim tempie, jak są zapowiadane - dodał polityk. Senatorowie w przyszłym tygodniu mają zająć się projektem ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne i tradycyjne w wyborach prezydenckich w 2020 roku.