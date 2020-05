Pogoda na weekend 23-24 maja. Deszczowy koniec tygodnia

Zobacz wideo Katastrofa klimatyczna. "Głupota polityków nas zaboli. Kto będzie sterował klimatem, ten będzie rządził światem"

W weekend w Polsce prognozowane są temperatury do maksymalnie 17-19 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.

Pogoda na sobotę 23 maja. Dziś od 11 do 17 stopni

Najniższa temperatura w sobotę zapowiadana jest dla Katowic gdzie będzie jedynie 11 stopni. W Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Krakowie i Opolu ma być trochę cieplej, maksymalnie 13 stopni. W województwach podlaskim, podkarpackim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim termometry pokażą jeden stopień więcej. 15 stopni to temperatura prognozowana w Warszawie i Olsztynie, a 16 stopni będzie w Lublinie i Szczecinie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Tam będzie 17 stopni.

Od zachodu nad Polskę zacznie nadciągać deszczowy i pochmurny front, który z czasem będzie przesuwać się na wschód kraju. Początkowo duże rozpogodzenia tylko na wschodzie i południu kraju. We wszystkich województwach prognozowane są dziś opady deszczu. Najbardziej intensywne opady przewidywane są w nocy z soboty na niedzielę w południowych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr na ogół słaby, na zachodzie i północy bardziej porywisty.

Pogoda na niedzielę 24 maja. Na Mazowszu prognozowane są burze

Cieplej będzie już w niedzielę. Na Podlasiu termometry pokażą dziś około 15 stopni. W Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach i Krakowie ma być z kolei maksymalnie 16 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim i śląskim. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców Zielonej Góry, gdzie ma być 19 stopni. W pozostałych regionach: województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim zapowiadanych jest 18 stopni.

Dziś największe zachmurzenia zapowiadane są we wschodniej i południowej Polsce, gdzie nadal będzie oddziaływał deszczowy front, który pojawił się w Polsce poprzedniego dnia. Na zachodzie zaczną pojawiać się rozpogodzenia, jednak w drugiej części dnia znowu pojawi się tam więcej chmur. We wszystkich regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów zapowiadanych jest na wschodzie kraju. Dodatkowo na Mazowszu przewidywane są burze. W pierwszej części dnia wiatr umiarkowany, a w drugiej zapowiadane są już silne porywy wiatru w całym kraju. Może wiać w porywach do 65-70 kilometrów na godzinę.

