"Nic się nie stało". Czym jest Zatoka Sztuki w Sopocie?

1noitatneserper 3 godziny temu Oceniono 26 razy 4

To nie tylko Krystek i Turek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To także cala rzesza celebrytów wspierających klub oraz chroniący ich odłam nadzwyczajnej kasty prokuratorsko-sędziowskiej, związanej towarzysko i rodzinnie z PO i jej władzą lokalną. Tak mówił Latkowski - to jest mafia, polska Sycylia.



Od czasów Adamowicza, a teraz jego następczyni, można zaobserwować wrogość lokalnych władz Trójmiasta w stosunku do państwa polskiego. To znamienne. Mafia nie lubi, gdy ktoś się wtrąca.



Dla mnie ten temat jest nowy. Na łamach GW z pewnością rzadko był poruszany. Sylwester Latkowski nic nie mówił o artykułach w GW. Może i były, ale pewnie po to, żeby temat zredukować do Krystka, a to tylko czubek góry lodowej. Latkowski wspomniał o znanym celberycie, robiącym castingi, na których wybierał najmłodszych chłopców. Ciekawe kto to jest? To nowy przypadek. Reżyser Andrzej Zanussi został już dawno zdemaskowany. Jaka szkoda, ceniłem go bardziej od innych za jego filmy.