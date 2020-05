W Radiu ZET nie doszło do wywiadu z Latkowskim. Dziennikarz zarzuca cenzurę, rozgłośnia: To absurd

W czwartek rano gościem programu Radia ZET miał być Sylwester Latkowski, autor dokumentu "Nic się nie stało". Ostatecznie do wywiadu nie doszło, a dziennikarz zarzucił rozgłośni cenzurowanie. ZET-ka odpowiedziała: "Nie po to zapraszaliśmy Pana z wyprzedzeniem, żeby potem Pana cenzurować. To absurd".

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

