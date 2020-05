Kim jest Sylwester Latkowski - twórca filmu "Nic się nie stało"?

acide94 godzinę temu Oceniono 33 razy 25

Już sam fakt że ten film miał być odpowiedzią na filmy Sekielskich go dyskwalifikuje. Co prawda nasi czarni w sutannach gwałcą dzieci, ale to nic, bo celebryci w Warszawie też i w ogóle Polański etc. Latkowski to tylko siepacz reżimu, gwałty na dzieciach służą mu tylko jako maczuga do bicia w opozycję, czy stronę anty-kościelną.