"Zabawa w chowanego". Jest kolejna ofiara ks. Arkadiusza H. Mężczyzna opowiedział o rekolekcjach i wyjazdach

Do redakcji Radia ZET zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że jest ofiarą księdza Arkadiusza H., którego czyny zostały przedstawione w filmie "Zabawa w chowanego" braci Tomasza i Marka Sekielskich.

REKLAMA

Pan Adam miał być molestowany przez duchownego w latach 90., gdy był nastolatkiem i udzielał się w młodzieżowej wspólnocie parafii. Miało to trwać prawie dwa lata. Mężczyzna twierdzi, że był jedną z kilku ofiar księdza w tamtym czasie.

Zobacz wideo Sekielski: Najmłodszą ofiarę z filmu skrzywdzono 20 lat temu

Do molestowania miało dochodzić w czasie rekolekcji i wyjazdów. "Pan Adam, twierdzi, że podczas wyjazdów w jednym pokoju z księdzem spało wtedy nawet 2, 3 chłopców. Duchowny miał opinię dobrego kapłana, grał na gitarze i był zawsze otoczony młodzieżą" - czytamy.

Reporterka radia Danka Woźnicka dodaje, że po niemal 30 latach ofiara Arkadiusza H. zdecydowała się złożyć doniesienie do prokuratury w Pleszewie. Do tego kroku popchnął go film Sekielskich. Pan Adam ma nadzieję, że ksiądz trafi do więzienia, ale nie liczy na to, że konsekwencje poniesie biskup Edward Janiak, który krył pedofila.

"Zabawa w chowanego". Prymas Polski zwrócił się do Watykanu o wszczęcie postępowania

Film "Zabawa w chowanego" miał premierę w sobotę 16 maja. Produkcja jest drugim filmem dokumentalnym Tomasza i Marka Sekielskich, który opowiada o pedofilii w Kościele katolickim. Bohaterami tej części są m.in. ks. Arkadiusz H., który został oskarżony o pedofilię oraz biskup kaliski Edward Janiak, który miał inicjować przenoszenie oskarżonego duchownego z parafii na parafię. Po premierze filmu głos w tej sprawie zabrał m.in. prymas Polski Wojciech Polak.

Zdaniem prymasa film "ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży". "Każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach. Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi" - napisał prymas Polski. Jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwrócił się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania "dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania" przeciwko biskupowi Edwardowi Janiakowi.