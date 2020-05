Dolny Śląsk. Kierowca złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Z jego auta wypadł silnik

zigzaur 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

Oj tam, oj tam, pewnie silnik był mocowany do nadwozia na trytrytki.



A tak na poważnie, to trzeba zamknąć lukę prawną:

Jeśli ktoś otrzymał jako karę dodatkową zakaz jazdy (okresowy czy dożywotni) a jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, to sąd powinien wyznaczyć termin (np. 14 dni) na pozbycie się pojazdu. Przez sprzedaż, darowiznę, zamianę na inne mienie czy złomowanie. Pod rygorem przepadku pojazdu. Jeśli osoba żyjąca we wspólnym gospodarstwie domowym (współmałżonek, rodzeństwo, wstępni czy zstępni) ma prawo jazdy, to winna zapłacić kaucję, która przepadnie, jeśli skazany będzie usiłował prowadzić samochód.



Wg wykładni niemieckich sądów za usiłowanie prowadzenia samochodu można uznać zajęcie miejsca na fotelu kierowcy i wsadzenie kluczyka do stacyjki lub odblokowanie silnika umożliwiające jego rozruch.