Wypadek na A4. Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się cztery pojazdy. Liczne utrudnienia

gizberniasty 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Hmmm, tytuł "Wypadek na A4. Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się cztery pojazdy." Nagłówek "Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło do wypadku z udziałem czterech pojazdów."

A ja dalej nie wiem, która to jezdnia!!! W kierunku Wrocławia i pod Wrocławiem ale Z KTÓREJ STRONY???

Co wyście ludzie z polskiego mieli bo ja po 20 latach od skończenia szkoły średniej widzę, że ta informacja jest bezsensowna.