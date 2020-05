Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Są alerty dla siedmiu województw

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami wydano dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz dla niektórych powiatów w województwach wielkopolskim i łódzkim. Synoptycy prognozują, że lokalnie temperatura może spaść do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 stopni. Ostrzeżenia te będą obowiązywały od godziny 2 w nocy do godziny 7 rano w czwartek 21 maja.

IMGW ostrzega przed przymrozkami w kolejnych dniach

Z orientacyjnej prognozy zagrożeń na najbliższe trzy dni wynika, że przymrozki mogą wystąpić także w piątek i w sobotę. Synoptycy z IMGW prognozują, że w 22 maja przymrozki mogą wystąpić niemal w całym kraju z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego, z kolei 23 maja temperatura przy gruncie może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na niedzielę 24 maja nie prognozuje się żadnych ostrzeżeń meteorologicznych.