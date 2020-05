Dziennikarz Trójki: Były "dni z prezydentem", mieliśmy promować wywiady z Kaczyńskim

sector23 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Przypomne tylko, ze towarzysz Czabanski z Rady Mediow Naridowych, to zasluzony aktywista czasow PRL. Obecnie realizuje ten sam model jaki sprawdzal mu sie w czasach komuny. I dam sobie reke uciac za to, ze to ten osobnik stoi za afera z lista przebojow i utworem Kazika. Kurski na TVPiS, to Czabanski chce miec radio i reczniw nim sterowac by nawilzac Kaczorowi.