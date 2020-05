Wójt gminy Żelazków stanął w obronie bp. Janiaka. Wcześniej duchowny pomógł mu opuścić areszt

Wójt gminy Żelazków, Sylwiusz Jakubowski, wziął w obronę biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, którego działalności przyjrzeli się autorzy "Zabawy w chowanego", głośnego dokumentu o pedofilii w kościele. Co ciekawe, w przeszłości to Janiak udzielił wsparcia samorządowcowi, gdy ten trafił do aresztu pod zarzutem znęcania się nad rodziną.

REKLAMA

Fot. Paweł Kozioł / AG

REKLAMA