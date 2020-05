"Hoss" może wyjść z aresztu. "Król mafii wnuczkowej" ma wpłacić 400 tys. zł

dex_pl 2 godziny temu Oceniono 23 razy 19

Gość, który już dwa razy ukrywał się, będąc poszukiwany. Gość, co do którego jest pewność, że będzie się ukrywał kolejny raz. Acha, widać logikę działania sądu. Widocznie 400 tys. zarobi sąd, a pieniądze na poszukiwania wyda policja (mniejsze niż 400 tys.) - i państwo zarobi.

Czekamy na wydanie za nim trzeciego listu gończego, gdy wyrok się uprawomocni, a gość nie zgłosi się do odsiadki. Tyle, że wtedy sędzia wydający ten wyrok powinien siedzieć zamiast Hossa, do czasu jego odnalezienia.