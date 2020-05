Pogoda. IMGW zapowiada przymrozki. Temperatura może spaść do -3 stopni

j23zyje 4 godziny temu Oceniono 12 razy -8

Kużwa, czy my zawsze musimy być pokrzywdzeni? Nawet na tym globalnym ociepleniu? Podobno zanotowano teraz, całkiem niedawno, najwyższe stężenie CO2 w historii na Hawajach, a u nas zamiast być cieplej jest Arktyka. Najzimniejszy maj od 30stu lat. Wyraźnie nie nadążamy za postępem (nawet klimat nie spełnia postępowych oczekiwań). A na poważnie, zamiast słuchać bzdur oszołomów od ocieplenia klimatu radzę posłuchać co ma do powiedzenia specjalista od spraw Ziemi, prof. L. Marks. Mówi on w skrócie, że cały czas pogodę u nas reguluje Niż Islandzki i Wyż Azorski i zależnie od tego który jest górą mamy inną pogodę. W tej chwili oba są stosunkowo słabe i w związku z tym opady mamy na południu Europy i w północnej Afryce. Do nas dociera suche i mroźne powietrze z północy, znad Arktyki, które swoją wilgoć oddaje dodatkowo nad górami w Skandynawii zanim do nas dotrze. Dotyczy to również braku opadów śniegu w zimie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to niech wklei w YouTuba tytuł - Dlaczego nie ma deszczu? Prof. L. Marks: Arktyka jest zamarznięta. Powietrze nie może nabrać wilgoci