Przeszukania ws. maseczek kupionych przez Ministerstwo Zdrowia. Policjanci byli w siedmiu miejscach

"Stołeczni policjanci byli w siedmiu miejscach w Małopolsce. (...) Przeszukania prowadzono w czterech lokalizacjach (m.in. siedzibach firm) w Zakopanem, dwóch miejscach w Krakowie i jednym w Brzesku" - informuje RMF FM. Czynności miały być prowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Funkcjonariusze mieli szukać dokumentów dostawcy maseczek.

REKLAMA

W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" podała, że Ministerstwo Zdrowia kupiło maseczki ochronne za pośrednictwem Łukasza Guńki, instruktora narciarskiego z Zakopanego, znajomego ministra Łukasza Szumowskiego i jego brata. Jak wykazała później kontrola resortu, sprzęt kupiony w marcu za ponad pięć mln zł nie spełniał wymaganych norm.

- Gdy pojawiły się - nie tylko w Polsce - wątpliwości co do jakości sprowadzanego sprzętu, uruchomiliśmy kontrole. Wykazały one, że nie wszystkie maseczki, które posiadają certyfikaty, spełniają normy. Od tego wszystko się zaczęło. W przypadku, o którym mówimy, maseczki rzeczywiście nie spełniają polskich norm. Zażądaliśmy wymianę towaru na adekwatny - mówił w Radiu ZET Łukasz Szumowski.

- Znam [Łukasza Guńkę - red.] od kilku lat, jeździłem z nim na nartach. Myślę, że słowo "przyjaciel" jest przesadzone. On jako normalny kontrahent zgłosił się do ministerstwa, a kontakt otrzymał od mojego brata. Tyle było jedynie tej tzw. pomocy - po prostu przekierowano go do odpowiednich osób - dodał.

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Oświadczenie CBA i Ministerstwa Zdrowia

Jak podało w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne i Ministerstwo Zdrowia we wspólnym oświadczeniu, CBA już pod koniec marca zwróciło uwagę resortowi, że "istnieją poważne wątpliwości co do wiarygodności oferty".

Kierując się wskazaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i brakiem doświadczenia pana Guńki w zakresie dostaw sprzętu medycznego, Ministerstwo Zdrowia poinformowało pana Guńkę, że dopóki certyfikowany towar nie znajdzie się w magazynach, nie będzie realizowało żadnych płatności

- czytamy.