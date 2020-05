Pruszcz Gdański. 24-latek miał porwać matkę z dzieckiem. Policja znalazła go w skrzyni łóżka

zawszedak111 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

"24-latek miał porwać matkę..." - miał porwać? no to porwał!

"Jeden z patroli policji miał zauważyć samochód..." - miał zauważyć? no to zauważył!

NPK, przestań miaŁczeć!

Lepiej popraw błędy! A jest ich sporo!!!