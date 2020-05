Jest harmonogram egzaminów i rekrutacji. MEN podaje daty. "Wnioski będzie można składać zdalnie"

mamagda3 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Ciekawa jestem, czy MEN wyciągnął jakąś naukę z nieudanego nauczania online. Normalne władze powinny usiąść, przeanalizować sytuację i jak najlepiej przygotować się do powtórki zamknięcia szkół w przyszłości, przecież może ono nastąpić. Jakieś konkretne wytyczne, materiały dla nauczycieli, oprogramowanie, sprzęt, procedury, wsparcie dla uczniów. Ktoś o tym w ogóle myśli, czy byle jeden kroczek do przodu i do następnej wypłaty?