Tatry. Nie żyje 56-letni turysta, który spadł z Rysów. Jego ciało przetransportowali Słowacy

a.k.traper godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Wielu co miało odpowiednie buty i wyposażenie też ginęło, tak samo jak pianka, płetwy i maska nie dają pewności, że się nie utonie, najczęściej to brak rozsądku kiedy każdy drobny błąd może być ostatnim. Na zwykłą turystykę wystarczą mocne buty i odpowiednia pogoda, chodzenie w lekkich butach a nawet klapkach to proszenie się o kontuzję nawet na prostej drodze pod Reglami. Na chwilę obecna można kupić niedrogo dobre, lekkie buty i swobodnie góry podziwiać, raki, liny czekany to raczej dla wspinaczy a nie wycieczkowiczów, ci to nawet w wąwozach na Roztoczu czy Pomorzu moga się łątwo spie...ić nie mówiąc już gdy jest deszczowo.