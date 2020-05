"Zabawa w chowanego". Bp Edward Janiak nie będzie zapraszany na kaliskie uroczystości? Jest wniosek

jacek.placek.pl godzinę temu Oceniono 15 razy 15

W okresie międzywojennym była sytuacja, że na jakiejś imprezie (otwarcie czegoś? jakaś rocznica?) przy wymienianiu gości proboszcz czy biskup został wymieniony przed burmistrzem czy innym urzędnikiem.

Burmistrz (prezydent miasta czy kto tam był) wstał, z nim reszta urzędników, i wyszli bez słowa. I było po imprezie. Było wtedy nie do pomyślenia, by reprezentanci Państwa stali niżej, niż duchowni.

Widać, jak od tamtego czasu wiele się zmieniło. Kościół małymi kroczkami zdobywał władzę (i pieniądze! - może nawet przede wszystkim pieniądze). Dzisiaj otwarcie remizy, szpitala, szkoły itp. koniecznie ze święceniem czy innymi czarami. A sługusy prześcigają się w całowaniu sygnetu w przyklęku na kolanko.

Czy to normalna sytuacja? Czy ja jestem nienormalny i przewrażliwiony?