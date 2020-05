"Zabawa w chowanego". Bp Edward Janiak nie będzie zapraszany na kaliskie uroczystości? Jest wniosek

W piątek 5 czerwca z okazji Święta Miasta Kalisza ma się odbyć uroczysta sesja rady miejskiej. W wydarzeniu tym ma brać udział biskup kaliski Edward Janiak. Mieszkańcy miasta i jedna z radnych uważają jednak, że nie powinien mieć takiej możliwości. Ma to związek z filmem braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

Radna Kalisza: Mamy moralny obowiązek sprzeciwiania się tuszowaniu pedofilii

W sobotę 16 kwietnia miała miejsce premiera kolejnego filmu Marka i Tomasza Sekielskich opowiadającego o pedofilii w polskim Kościele katolickim. Z dokumentu wynika, że biskup Edward Janiak brał udział w tuszowaniu przestępstw, których dopuszczał się ksiądz Arkadiusz H. Drugiemu z nich we wrześniu 2019 roku postawiono zarzut dopuszczenia się wobec osoby małoletniej innych czynności seksualnych. Historia ta wstrząsnęła m.in. radną Kalisza Barbarą Oliwiecką. Przedstawicielka klubu Koalicji Obywatelskiej zapowiedziała na Facebooku, że złoży do prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego wniosek o niezapraszanie biskupa Janiaka na miejskie uroczystości do momentu wyjaśnienia sprawy, o której mówi film braci Sekielskich. Takie pismo trafiło na ręce prezydenta Kalisza w poniedziałek 18 maja.

"Krzywda, jaką wyrządzono dzieciom i sam precedens ukrywania tych przestępstw wstrząsnęły opinią publiczną. Jako Miasto mamy moralny obowiązek zareagować i wyrazić swój sprzeciw wobec takich działań. Z szacunku dla ofiar pedofilii, z szacunku dla prawa wnioskuję, aby do czasu jednoznacznego wyjaśnienia udziału biskupa Edwarda Janiaka w sprawie tuszowania przestępstw seksualnych w Kościele katolickim na uroczystości miejskie zamiast ordynariusza Diecezji Edwarda Janiaka zapraszać innych przedstawicieli Kościoła katolickiego, którzy w żaden sposób nie są i nigdy nie byli łączeni z aferą pedofilską" - czytamy w dokumencie, który opublikował portal calisia.pl.

Mieszkańcy Kalisza: Zapraszanie bp. Janiaka na uroczystości byłoby policzkiem dla ofiar pedofilii

Tego samego domagają się mieszkańcy Kalisza. W internecie ruszyła zbiórka podpisów pod petycją "Nie dla kryjącego pedofilię biskupa na oficjalnych uroczystościach". Autorka petycji pisze, że sprawa ta jest ważna z dwóch powodów.

"Po pierwsze, ktoś choćby posądzony o tak obrzydliwe działania nie może być fetowany przez miasto. Po drugie, w Kaliszu z pewnością są ofiary pedofilów, również tych w sutannach. Jak oni i one będą się czuć ze świadomością, że władze miasta oficjalnie podejmują osobę z taką przeszłością? Dalsze zapraszanie biskupa Janiaka na oficjalne uroczystości byłoby policzkiem dla ofiar pedofilii i wyrazem kompletnego braku szacunku dla kaliszanek i kaliszan" - czytamy na stronie petycji, którą podpisało dotychczas prawie 300 osób.